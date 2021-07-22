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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
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 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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Коллективная безопасность постсоветских государств отвечает общим интересам
22.07.2021 17:26

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. Россия и другие государства постсоветского пространства («ближнего зарубежья»), в том числе Узбекистан и его соседи по региону Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан), нуждаются в устойчивой и эффективной системе коллективной безопасности. Об этом говорится в статье «Постсоветские страны: к вопросу об основных критериях коллективной безопасности» на страницах московского издания «Независимая газета».

Автором статьи является российский экономист, политик и общественный деятель Вадим Бровцев, который с августа 2009 года до апреля 2012 года возглавлял правительство Республики Южная Осетия (с декабря 2011 по апрель 2012 года также исполнял обязанности президента РЮО).

По мнению автора статьи, коллективная безопасность постсоветских государств должна стать «консолидированной реакцией» на такие вызовы времени глубокая рецессия мировой экономики, пандемия COVID-19, «межцивилизационные противоречия» и «региональная конфликтогенность» в бывшем СССР, поиск нового алгоритма мироустройства после «геополитической катастрофы» - развала Советского Союза.

В статье для «НГ» сформулированы пять базовых критериев коллективной безопасности республик бывшего Союза ССР. Прежде всего это права и свободы человека и гражданина, качество жизни и достоинства, традиционные ценности. Вторым значимым критерием Вадим Бровцев считает военно-политическую безопасность от внешних угроз, защиту суверенитета, независимости, государственности и территориальной целостности каждой из постсоветских стран. В качестве третьего, четвертого и пятого критериев обозначены экономическая, биологическая и информационная безопасность. Специального рассмотрения требуют энергетическая и продовольственная безопасность.

По мнению Вадима Бровцева, в отличие от Запада в странах постсоветского пространства делают упор не просто на защите конституционных «прав человека», а на защите и развитии «самого человека», на гармоничном сочетании частных и государственных интересов.

Говоря о военно-политической безопасности постсоветского пространства, Вдаим Бровцев акцентирует особое внимание на укреплении и модернизация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как важного субъекта международных отношений.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ, «Ташкентский договор», «Ташкентский пакт») был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. Свои подписи под документом поставили президенты ряда стран СНГ, в том числе первый президент Узбекистана Ислам Каримов и первый президент России Борис Ельцин. На сегодня в состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Рассматривая вопрос экономической безопасности, Вадим Бровцев пишет, что основные тенденции развития мировой экономики связаны с тремя мировыми экономическими центрами. Это USMCA (в прошлом НАФТА), Европейский Союз (ЕС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках USMCA интегрированы экономики США, Канады и Мексики. Евросоюз объединяет 27 государств. Система АСЕАН + 6 – 10 государств-членов АСЕАН и 6 их важнейших внешнеторговых партнеров (Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия).

Свою нишу в системе международных экономических отношений занимают два интеграционных объединения с участием Узбекистана - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ). И если СНГ остается «особо перспективным», то ШОС «постепенно перехватывает мировые тренды развития».

В контексте биологической безопасности, при преодолении последствий пандемии COVID-19 должен быть востребован опыт Союза ССР, где в свое время была выстроена самая прогрессивная в мире система мероприятий по санитарно-эпидемиологической защите населения.

На IX Московской конференции по международной безопасности, которая состоялась 23-24 июня 2021 года, Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев специально отметил: «… мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».

Особого внимания требует и проблема запрещенного биологического оружия. В частности, в статье для «НГ» говорится про 1475 американские секретные биолаборатории по всему миру. 40 таких лабораторий расположены в республиках бывшего СССР. При этом Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан передали Институту патологии Вооруженных Сил США уникальные коллекции патогенных микроорганизмов, оставшиеся этим государствам по наследству от советской эпохи. А контроль за оборотом опасных биоматериалов в Кыргызстане осуществляет Канада.

Глобальной угрозой также является распространение наркотиков, особенно среди молодежи. В этой связи приводится факт, что за 20 лет присутствия сил коалиции НАТО в Афганистане в 40 раз выросло производство героина и других опасных наркотиков.

Как считает экс-глава югоосетинского правительства Вадим Бровцев, Россия выдвинула своевременное предложение о создании Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. А сама потребность в преодолении биологической безопасности по праву может считаться самостоятельным сегментом коллективной безопасности.

Что же касается информационной безопасности, то в этой сфере назрела необходимость создать на уровне ООН международно-правовую систему по регулированию информационных процессов. Не менее важным является и модернизация нормативно-правовой системы в рамках региональной информационной коллективной безопасности на уровне СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИКС, иных интеграционных объединений.

Единство и взаимосвязь процессов современного мира особенно ярко проявляется в региональной специфике, в том числе Центральной Азии и постсоветского пространства. И это самое важное, что необходимо учитывать, занимаясь формированием современных систем международной коллективной безопасности, считает Вадим Бровцев.

УЗИНФОРМ

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