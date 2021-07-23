Погода в Узбекистане на 24 июля

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 июля, погода по прогнозам синоптиков:

24-26 июля по Узбекистану ожидается нарастание жары, вызванное усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.

Температура воздуха в эти дни будет на 4-6° выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 41-44°, по югу и пустынной зоне местами до 45-46°.

25-27 июля по территории республики временами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей.

в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 40-42°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°, местами до 46°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°, местами до 46°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.

в горных районах Республики:



Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

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