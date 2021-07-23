В Узбекистане начали подготовку к выборам главы государства

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. В октябре текущего года в Узбекистане пройдут выборы Президента Республики. Старт избирательной кампании был дан сегодня в ходе прошедшего в Ташкенте заседания Центральной избирательной комиссии.

В ходе заседания была объявлена дата проведения голосования - 24 октября. Выборы Президента будут проведены в соответствии с изменениями, внесенными 8 февраля этого года в статью 117 Конституции Республики Узбекистан. В период избирательной кампании для всех политических партий и их кандидатов будут созданы среда для здоровой конкуренции и равные условия.

Далее в ходе встречи был утвержден план мероприятий и задач, которые включают создание окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечение предвыборного участия наблюдателей, создание единого электронного списка избирателей, предвыборное участие политических партий, выдвинутых ими кандидатур в Президенты и их доверенных лиц, финансирование избирательной кампании, предвыборную пропаганду, освещение избирательного процесса, проведение голосования и другую работу.

Также было принято решение о создании Пресс-центра Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан и его региональных отделений, а также утверждено положение Центра.

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