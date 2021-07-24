



Глава Узбекистана провел переговоры с руководством РФ



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Президент России и глава верхней палаты российского парламента поздравили главу Узбекистана с днем рождения, а также стороны провели обсуждение ключевых вопросов развития узбекско-росийского сотрудничества по актуальным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи