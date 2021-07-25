Глава Узбекистана провел беседы с зарубежными коллегами

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с зарубежными коллегами, с которыми обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, итоги и результаты прошедшей недавно в Ташкенте Международной конференции по взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, практические аспекты подготовки Консультативной встречи глав государств региона Центральной Азии, которая пройдет в начале августа в Туркменистане.

В частности, были проведены беседы с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Коллеги принесли поздравления Шавкату Мирзиёеву по случаю его 64-го дня рождения.

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