



Погода в Узбекистане на 27 июля



ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 25-27°, днем 38-40°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 22-27°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 25-30°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 25-30°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, местами с пыльной бурей. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи