Ташкент посетила новый посол Канады

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады (с резиденцией в Москве, РФ) Элисон Мэри Леклер.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Канады в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

С июня 2014 до 2018 года послом Канады в Узбекистане являлся Джон Роналд Кёр.

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