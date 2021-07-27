



Латвия сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Михаилс Попковс. Его принял руководитель ведомства Абдулазиз Камилов. В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с августа 2017 года), а также стороны рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи