Латвия сменит посла в Узбекистане

Латвия сменит посла в Узбекистане27.07.2021 13:00
ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики Михаилс Попковс. Его принял руководитель ведомства Абдулазиз Камилов.
В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с августа 2017 года), а также стороны рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.
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