



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Латвии



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел онлайн-переговоры со своим коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и актуальные аспекты дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Европейского Союза, и другие ключевые вопросы межмидовского взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи