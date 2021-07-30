



Погода в Узбекистане на 31 июля



ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 июля, погода по прогнозам синоптиков: В связи с ожидаемыми локальными дождями по предгорным и горным районам областей Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана, 30-31 июля по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:



Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи