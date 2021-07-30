Глава Узбекистана поздравил граждан с новым праздником

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня дружбы народов, который был учрежден в феврале текущего года в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и отмечается в установленный ООН Международный день дружбы.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

Искренне, от всей души поздравляю вас, весь многонациональный народ Узбекистана с Днем дружбы народов, который впервые отмечается в нашей стране, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Известно, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы. В Узбекистане на основании принятого 10 февраля нынешнего года закона эта дата установлена как День дружбы народов. Учреждение этого праздника стало долгожданным событием для всех жителей республики.

Наша древняя и благодатная земля на протяжении многих веков находилась на перекрестке дорог Великого шелкового пути, была центром взаимодействия разных цивилизаций и культур, осуществлялись не только торговые, но и гуманитарные связи. Именно дружеские, добрососедские отношения живущих здесь бок о бок представителей разных народов, культур и религий стали мощным стимулом для цивилизационного развития нашего региона.

Действительно, в суровые времена наши предки преодолевали все трудности и испытания, опираясь прежде всего на сплоченность и единство, самоотверженность, гуманизм и великодушие нашего многонационального народа.

Узбекистан – страна, обладающая огромными ресурсами. Но самое большое наше богатство – это мир и стабильность, взаимоуважение между представителями разных наций и конфессий.

Мы по праву гордимся этим бесценным богатством и направим все силы и возможности нашего государства и общества на укрепление атмосферы дружбы и согласия в стране.

В независимом Узбекистане одним из важнейших приоритетов государственной политики стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания, воспитание молодого поколения в духе толерантности, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, патриотизма.

В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для развития своей культуры, традиций и обычаев.

В последние годы проводимая в этом направлении работа по своему качеству и содержанию была поднята на новый, более высокий уровень.

Сегодня мы поставили перед собой великую цель – построение нового Узбекистана. Несомненно, на этом пути атмосфера дружбы и сплоченности, установившаяся в нашем обществе, является прочной основой сохранения и укрепления в стране мира и стабильности, последовательного продвижения по пути реформ и обновления, роста ее авторитета на международной арене.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, мы приняли Концепцию государственной политики в сфере межнациональных отношений. Этот документ стал важной правовой основой повышения эффективности нашей последовательной работы в данном направлении.

Всех нас радует, что сегодня в стране единой и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей. Они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях и вносят достойный вклад в развитие и процветание родного Узбекистана.

Свободно осуществляют свою деятельность религиозные организации 16 конфессий. Большую роль в дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 150 национальных культурных центров. Их многогранная деятельность всесторонне поддерживается. В частности, Общественный фонд при Олий Мажлисе направляет на эти цели значительные средства, выделяются различные субсидии, гранты.

В Ташкенте создается Парк дружбы, в столице и регионах построены Дома дружбы, которые становятся центрами притяжения для наших граждан.

В государственных образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках, на 12 языках транслирует свои передачи Национальная телерадиокомпания Узбекистана.

В последние годы мы придаем особое значение усилению связей с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. Осуществляется программа мер в этом направлении.

Все мы хорошо знаем и высоко ценим достойный вклад живущих в нашей стране представителей разных наций и народностей, в том числе руководителей и активистов национальных культурных центров, которые самоотверженно трудятся на благо Родины.

Среди них хочу отметить таких известных общественных деятелей, как Виктор Пак, Маргарита Филонович, Галина Мельникова, Владимир Бойко, Виктория Акилова, Рахматулла Джаббаров, Ришат Набиулин, Гуландом Субханова, Ханифа Салихова, Умриузок Кувватов, Серикбай Усенов, Кайкеп Алиева, Темур Кападзе, которые служат примером для подрастающего поколения.

Накануне замечательного праздника – Дня дружбы народов ряд наших граждан разных национальностей были удостоены высоких государственных наград.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю их и выражаю им всем глубокую благодарность.

Уважаемые соотечественники!

В сегодняшнее непростое время в разных регионах мира усиливается межэтническая и межконфессиональная напряженность. В этих сложных условиях мы в первую очередь должны как зеницу ока беречь мир, стабильность и гражданское согласие в нашем обществе, воспитывать детей на основе высоких духовно-нравственных ценностей нашего многонационального народа.

Уважаемые друзья, еще раз поздравляю всех вас с Днем дружбы народов.

Уверен, этот праздник займет достойное место в сердцах наших людей, станет доброй традицией в нашей жизни.

Желаю всем вам здоровья, успехов, мира и благополучия вашим семьям!

Пусть в нашей прекрасной стране всегда царят мир и спокойствие, будет счастлив многонациональный народ Узбекистана!".

УЗИНФОРМ