Глава МИД Узбекистана провел в Сеуле ряд двусторонних встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Пребывающий с визитом в Республике Корея во главе представительной делегации министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел 30-31 июля в Сеуле ряд двусторонних встреч с представителями южнокорейских официальных кругов.

В частности, были проведены переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства Кореи Чон Ый Ёном, президентом Корейского агентства международного сотрудничества (KOIKA) Сон Хёк Сангом, спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком, а также председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.

В ходе встреч стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, высоких технологий, "зеленой" и цифровой экономики, здравоохранения и других.

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