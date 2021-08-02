



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 131079 заболевших



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 19 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 131 тысячу 79 человек. Число умерших от COVID-19 составило 886 человек.



Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 97-е место в мире, уровень заболеваемости составляет 391,64 человек на 100 тысяч населения, уровень смертности - 0,68%. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи