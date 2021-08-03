Глава внешнеторгового ведомства Узбекистана отбыл в Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым отправилась с рабочим визитом в Туркменистан.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация провела встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, в ходе которых были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и коммуникаций, ТЭК и энергетики, науки, образования, культуры, промышленности, текстильной индустрии и сельского хозяйства.

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