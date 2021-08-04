



Финляндия сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики (с резиденцией в г.Хельсинки) Марья Лиивала. Ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Встреча была организована в связи с завершением срока дипломатической миссии М.Лиивала в Узбекистане (она работала в стране с 2018 года, сменив в должности Никласа Линдквиста, совмещая этот пост с должностью посла в Таджикистане и Туркменистане). Теперь М.Лиивала будет работать генеральным директором Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндской Республики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи