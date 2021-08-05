



Глава Узбекистана отбыл в Туркменистан



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в город Туркменбаши, Туркменистан, где 6 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" пройдет 3-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ходе мероприятия руководители Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана обсудят актуальные вопросы развития регионального сотрудничества, а также ключевые аспекты партнерства в ходе двусторонних встреч. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи