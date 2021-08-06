В Туркменбаши проведена встреча президентов Узбекистана и Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с визитом в городе Туркменбаши в рамках участия в 3-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В рамках проведенных переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и коммуникаций, бизнеса и других.

УЗИНФОРМ