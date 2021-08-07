Президент Узбекистана принял участие в саммите глав государств Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза" была проведена 3-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой наряду с лидерами Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Саммит был организован с целью обсуждения актуальных вопросов углубления взаимодействия стран региона в сферах политики и обеспечения безопасности, экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи, бизнеса, промышленности, инноваций и цифровых технологий, сельского и водного хозяйства, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, туризма, молодежной политики, науки, образования, культуры и других, а также хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе 1-й и 2-й Консультативных встреч.

По итогам встречи было принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

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