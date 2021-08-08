Глава Узбекистана выступил с речью на саммите лидеров Центрально-азиатского региона

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Национальной туристической зоне "Аваза" 3-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, на которой он выступил с речью.

В выступлении говорилось:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!



Уважаемые участники встречи!



Выражаю искреннюю благодарность уважаемому Президенту Туркменистана и братскому туркменскому народу за традиционно теплое гостеприимство и отличную организацию саммита в прекрасной Авазе.



Рад видеть в этом зале моих уважаемых коллег.



Приветствую участие в мероприятии высокого представителя Организации Объединенных Наций госпожи Натальи Герман.



Благодаря общей политической воле и совместным усилиям сегодня наш регион становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.



В формировании здесь новой политической атмосферы трудно переоценить роль Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.



Наши регулярные встречи на высшем уровне позволяют в полной мере реализовать уникальный потенциал региона.



Считаем актуальной и востребованной повестку дня, предложенную туркменскими друзьями.



В свою очередь, хотел бы высказать видение и предложения Узбекистана.



Первое. Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии.



Важно выявлять новые точки роста, новые драйверы нашего развития на долгосрочную перспективу.



Необходимо наращивать внутри-региональную торговлю. В целях перехода к полноценному режиму свободной торговли важно устранять имеющиеся барьеры.



За счет развития промышленной кооперации, инноваций и цифровых технологий мы можем создавать длинные цепочки добавленной стоимости.



Для этого следует поощрять прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран, регулярно проводить инвестиционные и экономические форумы, промышленные выставки.



С учетом озвученных моими уважаемыми коллегами важных инициатив и предложений в этой сфере считаю, что настало время для принятия Соглашения об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.



Второе. В наших общих стратегических интересах необходимо эффективно задействовать транспортно-транзитный потенциал региона.



Мы глубоко убеждены, что разветвленная и интегрированная транспортная система наших стран способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте.



В этой связи выступаем за наиболее полную загрузку действующих транспортных коридоров и инфраструктуры, в том числе портов Каспийского моря, крупных трансграничных логистических центров.



Кроме того, в будущем рассчитываем использовать возможности Трансафганского коридора Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар, автомобильной и железной дорог Китай–Кыргызстан–Узбекистан.



Также считаем важным возобновить с соблюдением санитарных требований полноценное транспортное сообщение между нашими странами.



Третье. Как уже отмечалось, вопросы энергетической безопасности региона с учетом роста национальных экономик и численности населения приобретают еще большую актуальность.



В этой связи считаем необходимым продолжить усилия по расширению взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, уделив особое внимание внедрению «зеленой» энергетики и энергоэффективных технологий.



Предлагаем для этого активизировать деятельность Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, расширив его мандат и полномочия, а также повысив уровень представительства наших стран.



Четвертое. В условиях пандемии обострились проблемы обеспечения населения продовольственными товарами. В отдельных регионах мира наблюдается рост цен и нехватка основных продуктов питания.



Поддерживаю инициативу о проведении регулярных встреч министров сельского хозяйства наших стран. В повестку их первого заседания предлагаем включить вопрос о внедрении региональной системы мониторинга продовольственной безопасности.



Это позволит определить конкретные направления и совместные программы по увеличению производства продуктов питания и контролю за их качеством, включая поставки на мировой рынок.



Пятое. К сожалению, пандемия все еще наносит серьезный урон здоровью населения и негативно отражается на экономике.



По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, мы будем ощущать ее последствия и в ближайшие годы. Все это требует от нас тесного регионального сотрудничества и взаимной помощи.



В этих целях предлагаю запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию в производстве жизненно важных лекарственных препаратов.



Шестое. В центре нашего внимания всегда находятся экологические проблемы региона.



Необходимо расширить масштабы сотрудничества, принять все возможные меры по смягчению последствий катастрофы Аральского моря.



Выступаем также за разработку региональной программы «Зеленая повестка» для Центральной Азии», которая способствовала бы адаптации наших стран к климатическим изменениям, а также более широкому внедрению ресурсосберегающих технологий.



Уважаемые главы делегаций!



Говоря о перспективах наших созидательных планов, мы не можем не учитывать афганский фактор.



Безопасность и устойчивое развитие всего нашего региона во многом зависят от политического урегулирования в соседнем Афганистане.



Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров.



В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов.



Продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружескому афганскому народу.



Уважаемые коллеги!



За последние годы нам удалось добиться серьезных подвижек в укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии.



Это позволяет ставить в практическую плоскость задачи нового порядка – установление более тесных связей с другими регионами мира.



Востребованность такого подхода хорошо продемонстрировали итоги прошедшей недавно в Ташкенте Международной конференции по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.



Пользуясь случаем, хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку нашего форума.



Уверен, что общими усилиями мы обеспечим принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между двумя регионами.



Рассчитываем на поддержку и активное участие в этом вопросе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.



Дорогие друзья!



Мы все осознаем, какую важную роль в развитии наших стран играет молодежь, которая составляет большинство населения в регионе.



Сегодня, когда во всем мире продолжается борьба за умы и сердца молодого поколения, нам необходимо воспитывать нашу молодежь, от которой зависит будущее Центральной Азии, в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.



В этих целях предлагаем провести в следующем году в Узбекистане Форум молодежи Центральной Азии, что станет значимым шагом к формированию платформы для укрепления доверия и дружбы между нашими странами.



Организация подобной диалоговой площадки будет способствовать сохранению, приумножению и передаче следующим поколениям высоких нравственных ценностей и богатейшего духовного наследия наших народов.



Другим важным фактором укрепления братских отношений наших народов является развитие культурно-гуманитарных связей.



Сегодня все более востребованным становится проведение фестивалей, дней культуры и кино, а также совместное издание книг, посвященных культурному наследию Центральной Азии.



Поддерживаем инициативы наших туркменских друзей – организацию сегодня совместного гала-концерта и фестиваля национальной кухни, делового форума и промышленной выставки.



Было бы хорошо, если проведение таких мероприятий станет доброй традицией.



Еще одним действенным фактором, способствующим сближению наших народов, является внутрирегиональный туризм.



Предлагаем поручить нашим правительствам приступить к практической реализации совместной программы «Один тур – весь регион» с охватом всего спектра туристических направлений.



Уважаемые участники встречи!



Сегодняшний саммит проходит в преддверии знаменательного события – 30-летия независимости наших государств, что придает ему особую значимость.



Это были непростые годы для всех нас.



Главный вывод – только вместе, сообща, поддерживая друг друга, мы можем добиться эффективного решения стоящих перед нами проблем, обеспечить устойчивое развитие региона и повышение благосостояния наших народов.



Альтернативы этому нет!



Важно придать устойчивый и необратимый характер процессам регионального сотрудничества, в большей степени задействовать ресурс «народной дипломатии», вовлекать парламенты и медиасферу.



Приветствуем дальнейшее развитие Диалога женщин стран Центральной Азии, расширение контактов по достижению глобальных целей в области гендерного равенства.



Учитывая возрастающую роль парламентаризма, предлагаем также провести в Ташкенте Региональный парламентский форум.



Считаем важным принять по итогам саммита Совместное заявление, которое закрепит нашу общую позицию по ключевым вопросам сотрудничества.



Уверен, что результаты Консультативной встречи, организованной на высоком уровне по инициативе Президента Туркменистана уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова, станут достойным вкладом в дело дальнейшего укрепления многопланового партнерства братских народов Центральной Азии.



Благодарю за внимание."

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