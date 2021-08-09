



Атабек Турсынбеков возглавит генконсульство Узбекистана в Актау



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана сообщило о том, что Генеральное консульство страны в городе Актау (Казахстан) возглавит Атабек Турсынбеков. В 2009-2017 годах Атабек Турсынбеков занимал различные должности в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Каракалпакстан. В 2017-2021 годах являлся первым секретарем Посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан. В консульский округ Генконсульства в Актау входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области Казахстана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи