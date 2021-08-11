



МИД Узбекистана посетил посол США



ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Дэниелом Розенблюмом. Визит главы дипмиссии США в Ташкенте был предпринят с целью рассмотрения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях, а также обмена мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи