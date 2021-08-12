Главе государства представили важные социальные проекты

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 11 августа Президент Узбекистана принял участие в презентации проектов, направленных на развитие социальной сферы жизни страны.

В частности, был представлен проект строительства магистральной водопроводной сети по обеспечению жителей южных районов Сурхандарьинской области и города Термез питьевой водой из Тупалангского водохранилища. Общая стоимость проекта оценивается в 138 миллионов долларов, его планируется ввести в строй в 2024 году. В результате, в нижней части водохранилища будут возведены сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 километр трубопроводов. Это обеспечит водой 1 миллион 700 тысяч жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и города Термеза.

Другой проект, рассмотренный главой государства, предполагает создание 415 тысяч новых рабочих мест в сфере услуг в городе Ташкенте за счет открытия новых предприятий и круглосуточно работающих торгово-развлекательных улиц, стимулирования самозанятости, сдачи в аренду помещений на первых этажах и в подвалах.

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