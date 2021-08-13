Глава государства приветствовал членов национальной сборной

ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу со спортсменами, вернувшимися в страну после завершения выступления на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

После прибытия национальная команда на автобусах с флагом Узбекистана проехали по главным улицам Ташкента, а затем их чествовали в Национальном олимпийском комитете, где медалистам вручили подарки Президента – ключи от легковых автомобилей и квартир.

"Золото" в копилку Узбекистана на Олимпийских играх завоевали таэквондист Улугбек Рашитов, тяжелоатлет Акбар Жураев и боксер Баходир Жалолов, бронзовые награды получили дзюдоист Давлат Бобонов и борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов. Команада заняла 32-место среди более чем 200 стран, 2-е место среди стран Содружества Независимых Государств и 1-е место в Центральной Азии. Наши спортсмены также побили 3 олимпийских рекорда.

На приеме у главы государства спортсменов и их тренеров поблагодарил Президент, в выступлении которого говорилось:

"Дорогие друзья!

Олимпийцы, победители и призеры!

Уважаемые родители, тренеры и наставники!

Прежде всего я искренне, от души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с огромным, поистине историческим достижением национальной сборной команды Узбекистана на Олимпийских играх.

Все мы, безусловно, с большим интересом и волнением наблюдали по телевидению за каждым выступлением представителей Узбекистана на самых престижных в мире соревнованиях.

Наши смелые и сильные духом спортсмены оправдали это высокое доверие и посвятили нашему народу свои яркие победы. Несомненно, они стали достойным подарком к великому празднику – 30-й годовщине независимости нашей Родины.

На Олимпиаде спортсмены Узбекистана завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали и поднимались на пьедестал почета.

Всем нам известно, что на Олимпийских играх выступают лучшие, сильнейшие спортсмены мира.

Как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, со львом надо сражаться, как лев, стоять до последнего.

Вы, мужественно вступив в борьбу со всемирно признанными спортсменами, одержали верх не только над ними, но и над их результатами – побили 3 олимпийских рекорда и открыли новую яркую страницу в истории мирового спорта.

Сборная Узбекистана среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран заняла 32-е место в общекомандном зачете, второе место – среди команд Содружества Независимых Государств и первое – Центральной Азии. Это огромное достижение в истории узбекского спорта.

В те минуты, когда в честь наших спортсменов-победителей звучал гимн и высоко поднимался флаг Родины, наши сердца наполнялись безграничной гордостью.

Безусловно, наши герои-победители Токийской Олимпиады, принимающие участие в сегодняшней встрече, достойны особых почестей и восхищения.

От имени народа Узбекистана выражаю благодарность 19-летнему мастеру спорта по таэквондо Улугбеку Рашитову, принесшему национальной сборной первую золотую медаль, а также его отцу, уважаемому Исматилле Рашитову и матери Оксане Даниленко, присутствующим на нашей встрече.

Улугбек стал самым молодым в истории Узбекистана спортсменом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль.

Всех нас очень радует, что наш талантливый тяжелоатлет Акбар Джураев установил олимпийский рекорд, подняв в сумме 430 килограммов, и завоевал вторую золотую медаль. Искренне благодарим Хафизахон Норматову, мать Акбаржона, воспитавшую такого отважного палвана-силача.

Все мы хорошо знаем непобедимого Баходира Жалолова, который родом из Сурхана – родного края Алпамыша. Сердечно поздравляем богатыря и его любящую мать Сабохат Жалолову.

Всегда с особой теплотой вспоминаю нашу с ними прошлую встречу и искреннюю беседу.

Этот непревзойденный боксер много лет работал над собой и стал примером для молодежи. Баходир выполнил обещание, данное своей матери и народу, и подарил нашей Родине третью золотую медаль. Этим он еще больше прославил узбекскую школу бокса.

Поздравляем талантливого представителя национальной школы дзюдо Давлата Бобонова и опытного борца вольного стиля Бекзода Абдурахмонова с бронзовыми медалями, завоеванными в бескомпромиссной борьбе.

Сегодня среди нас присутствуют родители Давлатжона – Хусниддин-ака и Нурияхон-опа, Бекзоджона – Мухаммаджон и Мухаббатхон Абдурахмоновы.

Мы всем сердцем признательны им, а также тренерам за то, что вырастили и воспитали таких богатырей.

Столь высокие свершения по силам лишь поколению, всесторонне достойному наших великих предков, таких как Джалалиддин Мангуберды, Амир Темур, Пахлаван Махмуд, Захириддин Бабур.

Сегодня весь Узбекистан чествует вас, своих отважных сыновей, весь мир отдает вам дань уважения.

Вновь повторю одну мысль. Мы должны добиться мирового признания своим честным трудом, интеллектом, решимостью и волей. Несомненно, яркие достижения наших спортсменов, которые своими новыми победами прославляют новый Узбекистан, станут еще одним важным шагом в этом направлении.

Думаю, что выражу общее мнение нашего народа, если скажу: целеустремленная, преданная Родине молодежь – это самое большое наше богатство, "золотой фонд" нации.

Дорогие соотечественники!

Конечно, все мы знаем, в каких трудных, непростых условиях проходили Олимпийские игры в этом году. Продолжающаяся пандемия создала неожиданные проблемы для физической и психологической подготовки спортсменов.

Эта Олимпиада стала настоящим испытанием мужества и стойкости, ареной честного и острого соперничества. В связи со сложившейся ситуацией многие соревнования проходили без участия болельщиков. В истории Олимпийских игр такого еще не было.

Все мы видели, что в столь сложной обстановке спортсмены Узбекистана, стремясь только к победе, показали пример доблести и мужества.

Наши спортсмены каждую минуту ощущали любовь и поддержку своего народа, миллионов поклонников, и это дало им мощный заряд энергии, послужило источником силы духа.

Пользуясь случаем, от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем членам и тренерам олимпийской сборной Узбекистана, которые достойно защищали честь Родины и подарили нам незабываемые впечатления от захватывающих соревнований в Токио.

В достижении высоких результатов большое значение, конечно, имели долгая и тщательная подготовка к Олимпийским играм, созданные для этого государством условия. Благодаря такому вниманию представители Узбекистана получили 71 олимпийскую путевку по 17 видам спорта – наибольшее количество за всю историю национального спорта.

Еще один важный момент – дает свои плоды масштабная работа, которую мы проводим для развития женского спорта. Это подтверждает тот факт, что 28 наших спортсменок выиграли путевки на Олимпийские игры в Токио. Следует отметить, что это рекордный показатель в истории независимого Узбекистана.

Наши спортсменки, представляющие женский бокс, впервые завоевали 3 путевки на Олимпиаду. В итоге общее количество лицензий по боксу составило 11. Данная цифра особо примечательна тем, что только три страны мира участвовали в нынешних Олимпийских играх с таким числом боксеров.

И подобных примеров можно привести немало. Все это свидетельствует о том, что олимпийское движение в Узбекистане динамично развивается, выходя на новый, еще более высокий уровень.

В связи с этим было бы целесообразно на основе постановления Кабинета Министров организовать в школах и университетах, где учились наши победители и призеры Токийской Олимпиады, в их родных махаллях выставки, посвященные их спортивным достижениям.

Дорогие друзья!

Пользуясь случаем, с глубоким уважением хотелось бы сказать о замечательной спортсменке, в течение многих лет занимающейся спортивной гимнастикой и завоевавшей мировую славу, – Оксане Чусовитиной.

Мы все хорошо знаем, что ее первая Олимпиада состоялась в Барселоне в 1992 году, и с тех пор она беспрерывно, восемь раз подряд, завоевывала право на участие в Олимпийских играх. Это действительно уникальный случай в истории мирового спорта, который внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Очередное участие Оксаны Александровны было отмечено как важное событие Токийской Олимпиады. Мировое сообщество наблюдало за выступлением Оксаны с восторгом и восхищением, отдавая дань стойкости Чусовитиной, ее преданности своему делу.

Действительно, для того чтобы посвятить всю свою жизнь спорту и стремлению добиться успеха на столь крупных соревнованиях, необходимы сильный характер и самоотверженность.

Такими легендарными спортсменами мы по праву гордимся. Ее смелость, воля к победе служат своеобразной школой высоких достижений и славы для молодых спортсменов.

За выдающиеся заслуги Оксане Чусовитиной присваивается почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози" ("Заслуженный тренер Республики Узбекистан").

Надеюсь, что Оксана Чусовитина будет успешно вести тренерскую деятельность и внесет достойный вклад в воспитание новых чемпионов по спортивной гимнастике.

В этой связи Кабинету Министров поручается организовать школы спортивного мастерства Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова и создать все необходимые условия для их работы.

Уважаемая Оксана Александровна, еще раз выражаю Вам огромную благодарность за Вашу любовь и преданность Родине, самоотверженность в спорте, непреклонную волю и стойкость.

Уважаемые друзья!

Следует отметить, что эта Олимпиада открыла для нас целый ряд новых талантливых спортсменов, новых героев нового Узбекистана. В частности, наша 18-летняя спортсменка, достойная дочь каракалпакского народа Зайнаб Дайибекова стала первой в истории Узбекистана участницей соревнований по фехтованию на саблях. Самое главное, что во втором туре состязаний она победила финалистку Азиатских игр, опытную китайскую спортсменку, занимающую 3-ю строчку в мировом рейтинге.

Уверен, что Зайнаб примет еще более активное участие в следующих Олимпийских играх и обязательно принесет Узбекистану золотую медаль.

Девятнадцатилетняя Кумушхон Файзуллаева признана самой юной участницей соревнований по тяжелой атлетике среди девушек в весовой категории до 76 килограммов. Надо сказать, что немногие спортсмены в мире удостаиваются чести участвовать в Олимпийских играх в таком возрасте.

Несомненно, все это – непосредственный результат большой заботы и внимания к воспитанию подрастающего поколения, развитию физической культуры и спорта в нашей стране.

Дорогие друзья, как вы видите, спортсменки Узбекистана смело выходят на международную арену. Мы все искренне восхищаемся ими.

В то же время хочу сказать нашим юношам: если вы не будете работать над собой с еще большим упорством, то девушки скоро обгонят вас.

Наряду с современными учебными заведениями в нашей стране строятся новые спортивные школы и комплексы, стадионы и бассейны, что пробуждает в сердцах детей любовь к спорту. Положительные результаты дает наша масштабная работа по достойному стимулированию нелегкого труда тренеров и наставников, занятых в сфере, оказанию им материальной и моральной поддержки.

Уверен, что итоги этой Олимпиады дадут мощный импульс развитию всех видов спорта в нашей стране.

Самое главное, такие победы вдохновляют молодежь на то, чтобы все выше поднимать планку и стремиться к успеху во всех сферах, в том числе в спорте, постоянно следовать принципам здорового образа жизни.

Участвовать в Олимпийских играх – крупнейшем спортивном событии в мире – большая честь и ответственность. Безусловно, все мы хорошо понимаем, что для этого необходимо преодолеть немало трудностей и сложных испытаний.

Хочу обратиться к нашим спортсменам, которым не повезло в этот раз: не падайте духом, в следующий раз успех обязательно придет. Для нас важно, чтобы они также проявили рвение и бесстрашие в борьбе, продемонстрировали весь свой потенциал на крупных соревнованиях. Поэтому мы искренне приветствуем их в одном ряду с победителями.

Мы решили достойно наградить победителей и призеров Олимпиады, их тренеров и всех участников. Как известно, в Узбекистане обладателям золотой олимпийской медали вручается вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США, бронзовой медали – 50 тысяч долларов.

Хочу особо отметить заслуги самоотверженных тренеров, днем и ночью находящихся рядом со спортсменами, чтобы подготовить их к бескомпромиссным состязаниям. Мы с большим уважением называем имена таких опытных тренеров, как Тулкин Киличев, Павел Хан, Фарход Мирзаджанов, Нурали Кобулов, Музаффар Абдурахманов, которые проявили настоящую самоотдачу в подготовке наших победителей и призеров.

Мы приняли решение о вознаграждении тренеров олимпийских чемпионов суммой в размере 40 тысяч долларов, тренеров бронзовых призеров Олимпиады – 20 тысяч долларов США.

Если учесть, что каждый спортсмен, принимавший участие в Олимпийских играх, проходит многолетний, нелегкий путь подготовки, то с уверенностью можно сказать, что сегодня наряду с победителями награды заслуживают также и остальные члены нашей олимпийской сборной. В связи с этим мы решили поощрить каждого из спортсменов денежным вознаграждением в размере 5 тысяч долларов США.

Дорогие соотечественники!

Олимпийские игры в Токио открыли для нас имена новых героев. Можно быть уверенными, что их спортивные достижения станут прочной основой для еще более успешного участия в будущих Олимпийских играх.

В этой связи следует признать, что на Олимпийских играх в командных видах спорта мы не добились значительных результатов. Это должно серьезно обеспокоить ответственных руководителей. Было бы большой ошибкой полагать, что мы и далее будем достигать успехов только за счет единоборств, как на предыдущих Олимпийских играх. Это в корне неправильный подход.

Все мы хорошо понимаем, что Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году в Париже, будут иметь еще более важное значение для демонстрации огромного потенциала нашей страны в спорте. Всем нам следует глубоко осознать это и начать действовать по всесторонне продуманной, четкой системе.

Нашей главной целью должно стать получение путевок на следующую Олимпиаду и по командным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, гандбол, хоккей на траве, регби, волейбол.

В связи с этим следует обратить особое внимание на следующие вопросы.

Во-первых, необходимо тщательно проанализировать участие спортивной делегации нашей страны в Олимпийских играх в Токио и сделать выводы из допущенных ошибок и недостатков.

Для этого целесообразно провести аудит в каждом звене системы управления сферой с привлечением одной из ведущих международных компаний в области спортивного менеджмента.

Заместителю Премьер-министра А. Абдухакимову совместно с Национальным олимпийским комитетом и Национальным паралимпийским комитетом до конца текущего года разработать на основе результатов аудита предложения по дальнейшему совершенствованию системы управления сферой физической культуры и спорта, а также спортивными федерациями.

Мы уже сегодня должны начать всестороннюю подготовку к будущим Олимпийским играм. Если поставим перед собой четкую задачу и будем добросовестно работать, то обязательно достигнем своей цели. К примеру, у нас есть все шансы выиграть более 100 лицензий и войти в число 15 стран с наибольшим количеством медалей на следующих летних Олимпийских играх в Париже.

В то же время нужно принять меры по развитию соответствующих видов спорта и созданию необходимых условий во всех городах и районах таково требование времени.

Для этого следует разработать и организовать системную реализацию программ по подготовке к Олимпийским играм в разрезе каждого региона.

Премьер-министру А. Арипову поручается глубоко проанализировать причины успехов и недостатков в этой сфере и внести проект постановления о подготовке к Парижской Олимпиаде.

Во-вторых, нам необходимо повысить качество спортивного образования, кардинально улучшить систему выявления талантливых и перспективных спортсменов, формирования их резерва.

Хорошие результаты при этом может дать внедрение современных программ и методик подготовки, создание паралимпийских отделений в спортивных образовательных учреждениях и выделение им дополнительной 10-процентной квоты.

Необходимо отменить порядок взимания с родителей платы за спортивные занятия. Также следует внедрить систему приема выпускников спортивных образовательных учреждений в вузы по направлениям физической культуры и спорта на основе государственных грантов сразу на второй курс и без экзаменов.

В колледжи олимпийского резерва важно привлекать высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт, особенно в командных видах спорта.

В то же время следует открыто признать, что практика привлечения спортсменов из-за рубежа (легионеров) за счет больших затрат не совсем оправдала себя. Пора отказаться от этого и сосредоточиться на подготовке своих спортсменов. Необходимо привлекать не легионеров, а ведущих специалистов и передовые методики подготовки спортсменов.

Заместителю Премьер-министра А. Абдухакимову, министру высшего и среднего специального образования А. Тошкулову в двухмесячный срок внести совместно с Национальным олимпийским комитетом предложение по дальнейшему повышению качества образования в области спорта, а также привлечению высококвалифицированных тренеров и специалистов, современных методик из развитых стран.

В-третьих, мы должны обратить внимание на формирование квот приема в колледжи олимпийского резерва исходя из особенностей видов спорта.

К примеру, волейбольная команда состоит из 10 игроков, в то время как в колледж на это направление принимаются только 3-5 учащихся. Подобная картина наблюдается во всех командных видах спорта. Естественно, при таком положении дел говорить о развитии данного направления не приходится.

Нельзя считать удовлетворительным и то, что квота приема в колледж по одному из наиболее развитых у нас направлений – боксу составляет всего 4 человека. При этом в мире соревнования по этому виду спорта проводятся в 13-ти весовых категориях.

Словом, необходимо полностью пересмотреть квоты приема в колледжи олимпийского резерва и установить их на основе новой системы. Несомненно, положительные результаты даст специализация данных учебных заведений на тех видах спорта, которые хорошо развиты в регионах. Например, в Сурхандарье и Кашкадарье – это единоборства, в областях Ферганской долины – командные виды спорта и бокс, в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Ташкентской областях – тяжелая атлетика и фехтование.

А. Абдухакимову совместно с Национальным олимпийским комитетом и спортивными федерациями поручается в месячный срок внести проект постановления о реорганизации колледжей олимпийского резерва и совершенствовании системы спортивного образования. На Национальный олимпийский комитет необходимо возложить такие задачи, как тесное взаимодействие с указанными колледжами, поиск и поддержка одаренной молодежи на местах, организация серьезной селекционной работы.

В-четвертых, сегодня у нас в стране действует 329 спортивных школ. Свыше 328 тысяч учащихся регулярно занимаются более 30 видами спорта под руководством более 13 тысяч тренеров.

Но не все спортивные школы работают эффективно. Это подтверждает тот факт, что в большинстве из них не подготовлено ни одного чемпиона республики. И это при том, что в колледжах олимпийского резерва занимаются 7 тысяч детей. Сколько денег выделяется из бюджета на их обучение! Однако лишь 70 выпускников стали участниками Олимпиады, что, конечно, нас совершенно не удовлетворяет.

Поэтому с 2021 года необходимо ввести систему государственного заказа для каждой спортивной школы. Особое внимание будет уделено подготовке в спортивных школах спортсменов с разрядами и званиями "кандидат в мастера спорта", "мастер спорта", "мастер спорта международного класса". На основе данной системы будет составляться рейтинг спортивных школ и оцениваться их деятельность.

А. Абдухакимову – в месячный срок разработать проект постановления о внедрении системы государственного заказа в спортивных школах.

В-пятых, снизился уровень национальных чемпионатов. Больше всего вызывают тревогу случаи коррупции в этой сфере.

Например, стало обычным явлением заявлять на участие в республиканском этапе соревнований одних и тех же спортсменов определенных категорий без проведения региональных этапов. Поэтому на наших чемпионатах очень мало сильных спортсменов и почти нет конкуренции. К тому же в турнирах по командным видам спорта недостаточно представлены команды из регионов. А федерации довольствуются проведением чемпионатов с участием лишь 4-5 команд, так сказать, "для галочки". Так, в 2021 году в чемпионатах Узбекистана по баскетболу и водному поло приняли участие по 4 команды.

Для успешной реализации задач в области спорта прежде всего необходимо дальнейшее совершенствование государственного управления в сфере.

Премьер-министру А. Арипову поручается в месячный срок внести проект постановления о пересмотре структуры Министерства туризма и спорта и совершенствовании системы проведения соревнований по командным видам спорта.

В-шестых, важно улучшить физическую, психологическую подготовку, медицинское и фармакологическое обеспечение спортсменов из олимпийского резерва, для этого наряду с передовым зарубежным опытом применять апробированные достижения науки и народной медицины.

Необходимо разработать и внедрить перечень отечественных продуктов питания и оптимальный рацион, которые помогут спортсменам восстановиться физически и психологически, положительно повлияют на их здоровье и физические возможности.

Очень важно уделять внимание психологической подготовке спортсменов олимпийских сборных, ведь чем сильнее дух спортсмена и его уверенность в себе, тем лучше результат. В этих целях необходимо открыть отделения спортивной психологии и диетологии в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины.

Национальному олимпийскому комитету совместно с министром здравоохранения А. Хаджибаевым и министром финансов Т. Ишметовым – в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров программу по оснащению действующего при комитете Республиканского научно-практического центра спортивной медицины современным медицинским оборудованием.

В-седьмых, необходимо внедрить современную систему стимулирования победителей и призеров летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, других престижных международных соревнований, а также их тренеров.

С этой целью мы расширим стимулы для победителей и призеров мировых первенств среди юниоров и молодежи, а также подготовивших их к этим соревнованиям тренеров. В частности, будут введены денежные вознаграждения: золотому медалисту – в размере 3 тысяч долларов, его тренеру – 2 тысяч долларов, серебряному призеру – 2 тысяч долларов, его тренеру – 1 тысячи долларов, бронзовому призеру – 1 тысячи долларов, его тренеру – 500 долларов.

Кроме того, наставникам победителей международных чемпионатов будут присваиваться почетные звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози" ("Заслуженный тренер Республики Узбекистан").

А. Абдухакимову, Т. Ишметову совместно с Национальным олимпийским комитетом и Национальным паралимпийским комитетом в трехмесячный срок кардинально пересмотреть систему финансирования спорта и внести предложения по ее совершенствованию с учетом современных требований. При этом особое внимание следует уделить прозрачности данной системы и эффективности расходования средств, а также материальному стимулированию первых тренеров, подготовивших талантливых спортсменов.

В-восьмых, необходимо полностью цифровизировать работу по выявлению, подбору и отбору (селекции) талантливых юных спортсменов в регионах и организации чемпионатов Узбекистана. Это, в свою очередь, послужит созданию справедливой системы привлечения спортсменов в национальные сборные по олимпийским видам спорта.

Заместителю Премьер-министра А. Абдухакимову, министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Ш. Содикову поручается до конца года запустить Спортивную платформу олимпийского резерва за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий.

Уважаемые друзья!

Нам предстоит реализовать государственную программу по созданию благоприятных условий для подготовки олимпийского и паралимпийского резерва и улучшению спортивной инфраструктуры до 2024 года. Будет обновлено около 50 процентов устаревшего инвентаря в спортивных учреждениях.

Кроме того, нам необходимо на системной основе осуществлять подготовку к следующим Олимпийским играм и крупным международным спортивным соревнованиям. В настоящее время полным ходом идет строительство "Олимпийского и Паралимпийского городка" для проведения на высоком организационном уровне Азиатских юношеских игр 2025 года в Ташкенте. Здесь будут также организованы центры подготовки для федераций бокса, спортивной борьбы, водных видов спорта, гребли и других.

Уверен, что этот объект с самыми современными условиями и технологиями превратится в грандиозный комплекс – воплощение нового спортивного имиджа Узбекистана.

В последние годы в нашей стране внедрена новая система по созданию необходимых условий для занятия спортом лиц с ограниченными физическими возможностями, обеспечению их достойного участия в международных турнирах и оказанию им государственной поддержки.

Мы продолжим рассматривать олимпийское и паралимпийское движения как целостную систему, создавать для них широкие условия, возможности и стимулы.

Как известно, 24 августа в Токио стартуют летние Паралимпийские игры. Уверен, что представители Узбекистана также успешно выступят на этих важных соревнованиях, достойно защищая честь нашей Родины.

В сегодняшней церемонии принимает участие и группа наших спортсменов-паралимпийцев. Пользуясь случаем, желаем им всем удачи и победы в предстоящих соревнованиях.

Дорогие наши герои спорта!

Как видите, сегодня в мире нет сферы, которая не пострадала бы от пандемии. Сложная ситуация в организации спортивных соревнований также сказывается на состоянии спортсменов. Поэтому мы должны эффективно использовать имеющиеся возможности и не ослаблять, несмотря на трудности и испытания, подготовку к спортивным соревнованиям.

Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом, продолжите наши славные традиции в спорте, чтобы флаг нового Узбекистана всегда высоко поднимался на самых престижных международных соревнованиях.

Как вам известно, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан победители и призеры Токийской Олимпиады и их тренеры удостоены почетных званий, орденов и медалей нашей страны.

Уважаемые спортсмены, тренеры и наставники!

Врученные только что высокие государственные награды – это достойная оценка народом и Родиной вашего труда, таланта и мастерства. Уверен, что такое внимание и честь придадут вам новых сил и энергии, вдохновят на еще более яркие победы.

Желаю всем вам на этом славном пути здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю вас с приближающимся самым великим, самым дорогим для всех нас праздником – 30-летием независимости Родины.

Спасибо за внимание."

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