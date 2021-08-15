



Погода в Узбекистане на 16 августа



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 августа, погода по прогнозам синоптиков: В связи с ожидаемыми локальными дождями 15-16 августа по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 31-36°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в горных районах Республики:



Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи