МИД Узбекистана определил позицию по Афганистану

МИД Узбекистана определил позицию по Афганистану17.08.2021 11:47
ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся ситуации в соседнем Афганистане.
В нем говорится:
"В Узбекистане внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане.
Поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства.
Надеемся на достижение всеобъемлющего мира в рамках межафганских переговоров в Дохе.
Выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе всеобщего консенсуса с учетом общепринятых норм международного права.
Уверены, что развитие ситуации в этом направлении приведет к достижению национального согласия и создаст условия для становления сильного и дееспособного государства.
Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.
В настоящее время дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.
Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ) по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.
Мы также твердо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана."
УЗИНФОРМ