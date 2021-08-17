



МИД Узбекистана определил позицию по Афганистану



ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся ситуации в соседнем Афганистане. В нем говорится: "В Узбекистане внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане.



Поддерживаем заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства.



Надеемся на достижение всеобъемлющего мира в рамках межафганских переговоров в Дохе.



Выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе всеобщего консенсуса с учетом общепринятых норм международного права.



Уверены, что развитие ситуации в этом направлении приведет к достижению национального согласия и создаст условия для становления сильного и дееспособного государства.



Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.



В настоящее время дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.



Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями Движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ) по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.



Мы также твердо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи