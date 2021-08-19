Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из Швейцарии

Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из Швейцарии19.08.2021 19:01
ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.
Беседа глав МИД была организована с целью обсуждения вопросов эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана, а также других актуальных аспектов двустороннего сотрудничества.
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