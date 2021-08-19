



Глава МИД Узбекистана провел разговор с коллегой из Швейцарии



ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с Федеральным советником (министром) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом. Беседа глав МИД была организована с целью обсуждения вопросов эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана, а также других актуальных аспектов двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи