



МИД Узбекистана разъяснил ситуацию с эвакуацией беженцев из Афганистана



ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 20 августа ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся предпринимаемых страной мер по эвакуации иностранных граждан из соседнего Афганистана. В нем говорится: "В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнеров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана.



В настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами, как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.



Обеспечена слаженная работа совместно с зарубежными партнерами по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Республики Узбекистан как граждан зарубежных государств, так и граждан Афганистана, направляемых в предварительно согласованные страны.



За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств.



В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается все необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения.



Кроме того, была также проведена большая работа с представителями Движения "Талибан" (запрещено в ряде стран постсоветского пространства, включая РФ) по получению гарантий безопасности для граждан Афганистана, которые в эти драматические дни нелегальным путем пересекли узбекско-афганскую границу.



В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, 150 афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою Родину.



По полученной от самих возвратившихся в Афганистан граждан информации, после проведения в отношении них необходимых формальных процедурных мероприятий, все они были отпущены домой, и в настоящее время находятся в полной безопасности в кругу своих семей." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи