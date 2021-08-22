Ташкент посетила делегация РФ

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа ведомство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетила делегация Российской Федерации, прибывшая в страну с рабочим визитом во главе с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта и логистики и других.

По итогам встречи была подписана "Дорожная карта", которой определяются меры по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров. Документом обозначены первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.

В частности, документ определяет формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие взаимодействия между государственными органами двух государств в сфере цифровизации, а также содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности – по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров. Одной из подобных мер является организация регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий 5 дней.

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