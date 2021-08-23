Глава Узбекистана принял участие в саммите ОДКБ по Афганистану

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был приглашен для участия в онлайн-сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была организована под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона во внеочередном порядке с целью обсуждения текущей ситуации в Афганистане.

В заседании также участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в регионе, охране и защите границ с Афганистаном.

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