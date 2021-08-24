Новый посол Швейцарии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Константином Оболенским.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение актуальной международной политической проблематики и приоритетных вопросов развития узбекско-швейцарского сотрудничества.

С августа 2017 по июнь текущего года послом Швейцарии в Узбекистане являлся Оливье Шав.

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