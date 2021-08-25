В Ташкент прибыл новый посол ФРГ

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Тило Клиннером.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной областях.



С сентября 2017 года по июнь текущего послом ФРг в Ташкенте являлся Гюнтер Оверфельд.

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