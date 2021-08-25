



Глава Узбекистана аккредитовал зарубежных послов



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию аккредитации послов зарубежных государств. Так, свои верительные грамоты Президенту вручили Чрезвычайные и Полномочные Послы Румынии Даниель Кристиан Чобану, Республики Польша Радослав Грук, Республики Таджикистан Абдужаббор Рахмонзода, Швейцарской Конфедерации Константин Оболенский и Федеративной Республики Германия Тило Клиннер. Глава государства поздравил послов с началом важной и ответственной работы и осветил им основные принципы внутреннего и внешнего политического курса страны. Кроме того, с послами были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи