



Президент Узбекистана провел встречу с главой МИД Пакистана



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махмудом Курейши. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, прежде всего, в рамках строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", а также обсудили ситуацию в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи