Узбекистан и Сербия провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Республики Сербия во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Неманьей Старовичем.

Встреча прошла в формате политических межмидовских консультаций и была посвящена обсуждению приоритеных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

УЗИНФОРМ