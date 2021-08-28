Глава государства ввел в строй новые объекты в Навоийской области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом Навоийскую область страны.

В рамках поездки глава государства провел торжественные церемонии ввода в строй двух заводов по производству азотной кислоты, а также аммиака и карбамида акционерного общества "Навоиазот" и солнечной фотоэлектрической станции "Nur Navoi Solar" в Карманинском районе, открытие которых было приурочено к приближающемуся празднованию 30-летия национальной независимости.

Стоимость проекта строительства новых заводов для "Навоиазот", которые заменят старое оборудование и сократят энергозатраты на производство продукции, составила 1,5 миллиарда долларов США. Первый завод будет производить 660 тысяч тонн аммиака и 578 тысяч тонн карбамида в год, второй будет производить 500 тысяч тонн азотной кислоты в год. Здесь Президент также заложил капсулу в основание будущего завода по производству поливинилхлорида.

Фотоэлектростанция в Карманинском районе стала первой в стране. Здесь установлено 300 тысяч солнечных панелей. Мощность станции составляет 100 мегаватт. Она будет вырабатывать 252 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год.

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