Выражены соболезнования народу Казахстана

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы глава Узбекистана выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате серии взрывов 26 августа на складе ведомства обороны в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана и предложил помощь в ликвидации последствий инцидента.

Крмое того, Президенты рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в сферах экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, науки, образования и культуры, провели обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

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