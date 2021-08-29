



МИД Узбекистана выступил с заявлением по Афганистану



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа ведомства внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с текущей ситуацией в Афганистане. В нем говорится: "Узбекистан решительно осуждает террористические акты в Кабуле, приведшие к многочисленным человеческим жертвам.



Призываем все афганские стороны проявить сдержанность и конструктивный подход во имя достижения национального примирения и согласия, установления в стране устойчивого и долгосрочного мира в интересах многонационального народа Афганистана.



Выражаем слова искреннего соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке.



Узбекистан будет и далее всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи