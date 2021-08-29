МИД Узбекистана выступил с заявлением по Афганистану

МИД Узбекистана выступил с заявлением по Афганистану29.08.2021 13:41
ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа ведомства внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с текущей ситуацией в Афганистане.
В нем говорится:
"Узбекистан решительно осуждает террористические акты в Кабуле, приведшие к многочисленным человеческим жертвам.
Призываем все афганские стороны проявить сдержанность и конструктивный подход во имя достижения национального примирения и согласия, установления в стране устойчивого и долгосрочного мира в интересах многонационального народа Афганистана.
Выражаем слова искреннего соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке.
Узбекистан будет и далее всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всестороннюю помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана."
УЗИНФОРМ