



В Ташкенте проведена встреча глав МИД Узбекистана и ФРГ



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом. В ходе проведенных переговоров главы МИД обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям на двусторонней и многосторонней основе, а также рассмотрели вопросы, связанные с текущей ситуацией в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи