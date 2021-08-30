МИД Узбекистана разъяснил вопросы с беженцами из Афганистана

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление в ответ на распространение в ряде СМИ информации о "готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане".

В заявлении говорится:

"Сегодня по некоторым каналам информационных агентств и сайтов в интернете распространилась информация о "готовности Узбекистана открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от режима талибов в Афганистане".



В этой связи, Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан сообщает следующее.



В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется.



В ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" на узбекско-афганской границе не планируется.



Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.



В течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем.



Министерство иностранных дел вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране.



Вновь подчеркиваем, что Узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны."

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