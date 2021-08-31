



Глава Узбекистана провел переговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с зарубежными коллегами - Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабским Эмиратов Мухаммедом Аль Нахаяном. В ходе проведенных переговоров коллеги поздравили народ Узбекистана с приближающимся празднованием 30-летия национальной независимости, а также были рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества с каждой из стран. Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи