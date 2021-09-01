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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил граждан с юбилеем независимости
01.09.2021 10:30

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 30-летия национальной независимости в ходе церемонии торжественного открытия в Ташкенте парка "Янги Узбекистон" и монумента Независимости.

В обращении главы государства говорилось:

"Как известно, на протяжении столетий заветной мечтой нашего народа была свободная жизнь в справедливом обществе. Во имя достижения этой священной цели он самоотверженно боролся, мужественно преодолевая самые сложные испытания на своем пути. Никакое иноземное иго и насилие не смогли сломить народ в его благородном стремлении к свободе. Об этом свидетельствует вся наша древняя история. 31 августа 1991 года произошло поистине великое историческое событие, ставшее поворотным в судьбе республики. Наш народ, всегда уверенно, с большими надеждами смотревший в будущее, осуществил свою вековую мечту – обрел государственную независимость.

Первый Президент страны Ислам Каримов провозгласил независимость Узбекистана и возглавил государство в самый трудный и непростой период его истории, под его непосредственным руководством благодаря мужеству и стойкости нашего народа были осуществлены огромные преобразования.

За годы независимости проделана большая работа по построению нового государства и общества. Сформированы основы современной государственности, законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Узбекистан занял достойное место в мировом сообществе.

Особое внимание уделяется обеспечению прав и законных интересов человека, свободы слова и вероисповедания – главных принципов демократии.

Принята Национальная стратегия по правам человека. Полностью искоренены такие негативные явления, как принудительный и детский труд, многие годы являвшиеся для нас большой проблемой.

Республика Узбекистан впервые в своей истории была избрана членом Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, что стало ярким подтверждением международного признания наших реформ в этом направлении.

Последние пять лет стали периодом непростых испытаний. В частности, начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис создали серьезные проблемы для Узбекистана как неотъемлемой части глобального мира.

При поддержке Всевышнего, благодаря сплоченности и самоотверженному труду нашего народа мы достойно преодолеваем эти тяжелые испытания. Проводимые сегодня в стране масштабные реформы положили начало новому этапу нашего развития – эпохе Нового Узбекистана.

Об этом свидетельствуют и основные экономические показатели. За период 2017-2020 годов экономический рост в стране составил 18,3 процента, объем валового внутреннего продукта достиг 60 миллиардов долларов. Внешнеторговый оборот увеличился с 24 миллиардов долларов в 2016 году до 36 миллиардов долларов по итогам 2020 года.

Удалось значительно укрепить доверие инвесторов к нашей экономике. Об этом свидетельствует и тот факт, что общий объем инвестиций за короткий срок увеличился в 2,1 раза, в том числе иностранных инвестиций – почти в 3 раза.

Введены в строй крупные заводы, малые промышленные зоны, объекты инфраструктуры, IT-парки. Создана кластерная система в промышленности и сельском хозяйстве. Поддержка предпринимательства способствует обеспечению занятости населения.

Сегодня мы можем заявить, что Узбекистан выходит из наиболее тяжелого периода глобального кризиса.

О развитии экономики свидетельствует и рост реальных валовых доходов на 28 процентов по сравнению с 2016 годом. Принятые в рамках реформ крупные программы служат повышению благосостояния населения.

В рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" благоустроено множество населенных пунктов. В 2017-2020 годах построено более 140 тысяч доступных и качественных домов и квартир. Этот показатель почти в 11 раз выше, чем в 2016 году.

Также была отмечена проделанная работа в социальной сфере. Качественно изменилась система первичной и экстренной медицинской помощи. Построены специализированные медицинские центры, поликлиники. Благодаря своевременным мерам удается эффективно противостоять пандемии коронавируса.

Отдельного упоминания заслуживают результаты в сфере образования. Охват детей дошкольным образованием достиг 62 процентов.

Создаются образовательные учреждения нового типа, в частности, Президентские, творческие и специализированные школы. Только в 2020 году в стране создано 56 таких школ по математике, 28 – по химии и биологии, 14 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

За последние 5 лет в стране создано 64 новых высших учебных заведения, и сейчас их насчитывается 141. Квоты приема в вузы увеличены в 3 раза. Охват молодежи высшим образованием достиг 28 процентов, тогда как в 2016 году он был на уровне 9 процентов. Кроме того, налажено обучение молодежи востребованным современным профессиям.

Подчеркнуто важное значение проводимой работы по укреплению мира и спокойствия в стране, развитию международного сотрудничества.

Благодаря открытой и прагматичной внешней политике в последние годы политический авторитет и роль нашей страны в регионе и мире значительно возросли. В мировом сообществе усиливаются тенденции к укреплению доверия и сотрудничества с Узбекистаном.

Прежде всего были налажены отношения дружбы и добрососедства с государствами региона. В мировой политологии появилось такое понятие, как "Центральноазиатский дух". На международной арене выдвигаются все новые инициативы от имени региона.

В связи с последними событиями в Афганистане Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с этой страной, считает чрезвычайно важным осуществление транзита власти в Афганистане с учетом общепризнанных норм международного права, мирным путем на основе национального консенсуса.

Реформы, осуществляемые при широкой поддержке и активном участии нашего народа, приобрели необратимый характер.

Пройдут годы и века. Придут новые поколения. Но наша независимость, открывшая такие беспрецедентные возможности для возрождения национальной государственности, процветания и благополучия, всегда будет самой яркой, немеркнущей страницей в славной истории нашей любимой Родины".

УЗИНФОРМ

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