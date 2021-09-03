В Ташкент прибыл глава ИБР

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Исламского банка развития во главе с президентом Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром, недавно избранным на пост руководителя организации.

Программа визита включает участие в предстоящем в Ташкенте 46-м ежегодном заседании Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР), а также 2 сентября глава делегации провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ИБР, возможности реализации новых совместных проектов в сферах транспорта, ЖКХ, энергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, образования, предпринимательства и других, вопросы создания и деятельности Фонда расширения экономических возможностей Узбекистана.

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