Ташкент посетила делегация Италии

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога Узбекистана и Италии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, туризма и других. Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарного содействия афганскому народу.

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