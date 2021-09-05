МИД Узбекистана посетили делегации Ливии и Палестины

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября ведомство внешней политики Узбекистана посетили прибывшие с визитом в Ташкент в рамках участия в 46-м ежегодном заседании Совета управляющих Исламского банка развития делегация МИД Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел, генеральным директором Палестинского агентства международного сотрудничества Имадом Зухаиром и делегация МИД Государства Ливия во главе с заместителем министра иностранных дел Умаром Мухаммадом Салехом.

В ходе проведенных переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, прежде всего, ООН и ОИС.

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