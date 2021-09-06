Посла Узбекистана аккредитовали в Грузии

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Грузии (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Бахром Ашрафханов был принят Президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития узбекско-грузинского сотрудничества.

С апреля 2020 года Бахром Ашрафханов является руководителем дипмиссии Узбекистана в Азербайджане. До этого он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана (с сентября 2019 года), с 2016 по 2018 год он являлся послом Узбекистана в России.

УЗИНФОРМ