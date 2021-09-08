Погода в Узбекистане на 9 сентября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 9 сентября08.09.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с.Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
УЗИНФОРМ