



Погода в Узбекистане на 9 сентября



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с.Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

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