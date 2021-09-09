



Погода в Узбекистане на 10 сентября



ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с.Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.

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