



Узбекистан приветствовал установление нового правительства в Афганистане



ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся установления нового правительства в Афганистане. В нем говорится: "Узбекистан приветствует создание временного Правительства в Афганистане. Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране. Выражаем готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи