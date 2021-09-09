Узбекистан приветствовал установление нового правительства в Афганистане

Узбекистан приветствовал установление нового правительства в Афганистане09.09.2021 09:57
ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся установления нового правительства в Афганистане.
В нем говорится:
"Узбекистан приветствует создание временного Правительства в Афганистане.
Надеемся, что данное решение станет началом достижения широкого национального согласия, установления устойчивого мира и стабильности в этой стране.
Выражаем готовность к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана".
УЗИНФОРМ