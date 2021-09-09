



Глава МИД Узбекистана обсудил ситуацию в Афганистане с коллегами по региону



ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов наряду с коллегами из Китая, Ирана, Таджикистана и Туркменистана принял участие в организованной Пакистаном онлайн-встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран. Повестка дня видеоконференции включала вопросы выработки новых путей взаимодействия с новым правительством Афганистана на основе невмешательства и устойчивого развития Афганистана, будущее которого должно определяться его народом, но с международной поддержкой гуманитарных потребностей афганского населения в области развития. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи