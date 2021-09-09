Проведена международная министерская встреча по Афганистану

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в виртуальной международной министерской встрече по Афганистану, которая была организована Госсекретарем США и министром иностранных дел ФРГ.

В ходе мероприятия министры иностранных дел более 20 стран мира, а также представители ООН, ЕС и НАТО рассмотрели сложившуюся ситуацию в Афганистане и обсудили пути урегулирования кризиса в данной стране, оказания гуманитарной помощи населению и вопросы взаимодействия с новым руководством Афганистана.

Отдельно была отмечена важность выполнения талибами своих обязательств по соблюдению фундаментальных прав и свобод человек, в частности обеспечению прав женщин и национальных меньшинств, недопущению деятельности террористических организаций на территории Афганистана.

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